كبير مسئولي الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يتوجه إلى السودان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن كبير مسئولي الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يتجه إلى السودان بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة بسرعة في البلد الذي يمزقه الصراع.

وجاء جوتيريش، أمس الأحد، بعد وقت قصير من إعلان القوات السودانية المتناحرة تمديد الهدنة التي انتهكتها إلى حد كبير، حيث حلقت طائرات حربية في الأجواء واستمر القتال في العاصمة الخرطوم.

ويدور القتال بين قوات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة وقف إطلاق النار الأخيرة التي تم انتهاكها على نطاق واسع رسميًا في منتصف الليل، قبل أن تعلن القوات المتنافسة تمديد 72 ساعة، وهو ما قال الجيش السوداني إنه جاء بسبب "وساطة أمريكية وسعودية".