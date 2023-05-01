اليوم.. 4 طلبات إحاطة على طاولة «زراعة النواب»

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد محمود عبدالقوي، بشأن عدم وصول مياه الري لأراضي المنتفعين ببحر الشركة الإنجليزية زمام الناصرية مركز الفيوم لعدم تركيب محول كهربائي لمحطة الرفع التي تغذيها، وبالتالي عدم تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ يونس عبدالرازق، بشأن تنفيذ الصرف المغطى داخل الأراضي الزراعية بمركز البرلس-كفر الشيخ دون دراسة علمية متخصصة لطبيعة التربة مما أدى عدم تشغيله فضلا عن مطالبة المنتفعين بهذه الأراضي بسداد تكاليف تنفيذ الصرف المغطى بمساحاتهم.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ سامح السايح، بشأن المطالبة برفع المخلفات الناتجة عن تبطين الترع الواصلة من عزبة سركيس حتى عزبة حوض 13 وإقامة أسوار على جانبيها بحي المنتزه ثان محافظة الإسكندرية.

* طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم وصول مياه الري للأراضي الزراعية بمنطقة أسطوفان مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة.

