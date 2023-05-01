اليوم.. «طاقة النواب» تناقش 3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسام عوض، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة 3 مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول.

وتستعرض «البوابة نيوز» مشروعات القوانين فيما يلي:

1- مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى.في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

2- مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى.في، وشركة بى . بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلاتريكس سيتى ايست البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

3- مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بى . بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

