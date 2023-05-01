وزير خارجية إسرائيل يزور الهند خلال مايو الحالي

قال السفير الإسرائيلي لدى الهند ناعور جيلون إن وزير الشئون الخارجية الإسرائيلي إيلى كوهين سيقوم بزيارة هامة للهند خلال شهر مايو الحالي بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وأعرب عن أمله فى قيام رئيس الوزراء بينيامين نيتانياهو بزيارة للهند أيضا بحلول نهاية العام الحالي .

وأضاف السفير الإسرائيلي - في تصريح - "أننى أتطلع إلى استضافة وزير الشئون الخارجية قريبا، ولقد كنا محظوظين هذه الأيام لترتيب سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى من إسرائيل للهند، حيث قام رئيس الكنيست بزيارة الهند في أواخر شهر مارس الماضي، وقام وزير الاقتصاد الإسرائيلي بزيارة الهند في منتصف شهر أبريل، ونحن نتوقع استضافة كوهين فى وقت لاحق الشهر الحالي" .

وأضاف "أننا نأمل أيضا في قيام بينيامين نيتانياهو بزيارة الهند بحلول نهاية العام الحالي"، موضحا "أن هذه الزيارات بوجه عام تعبر عن روح الصداقة والتعاطف القوي بين الهند وإسرائيل، وتؤكد أهمية الهند بالنسبة لإسرائيل وللعالم" .

وأشار السفير الإسرائيلي لدى الهند "إلى أن التعاون بين البلدين يقوم على أساس الثقة المتبادلة، والدليل على ذلك يتمثل في وجود مجالات شاسعة للتعاون الثنائي بينهما، بما فى ذلك التعاون فى المجالات الحساسة" .