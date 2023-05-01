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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرة الصحة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى "بيت جالا"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى بيت جالا الحكومي وإطلاقه قنابل الغاز في ساحاته، ما عرض حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر.

وأضافت الكيلة - في بيان صحفي - أن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز في ساحات المستشفى ما تسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق.

وتابعت أن الطواقم الطبية في المستشفى أغلقت الطابق الأول حفاظا على المرضى حتى انسحاب الاحتلال من محيط المستشفى.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على أبناء شعبنا وعلى المؤسسات الصحية والطبية التي نص القانون الدولي على حمايتها.

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