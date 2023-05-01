إصابة شاب فلسطيني واعتقال مسن خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية

قالت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الاثنين، إن شابًا أصيب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، فيما جرى اعتقال مسن، خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وبيت جالا بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى إصابة شاب (20 عامًا) بالرصاص الحي في الظهر، ونقل إلى مستشفى الأهلي في مدينة الخليل لخطورة حالته.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا مسنا (62 عاما) بعد دهم منزله في منطقة باب الدير وسط مدينة بيت لحم، وأضافت أن مواجهات اندلعت إثر الاعتقال في المنطقة وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.