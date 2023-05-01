سحب قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر بمقر اتحاد الكرة اليوم

تُقام فى الواحدة ظهر اليوم الاثنين، مراسم سحب قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023 بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، بحضور عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على المسابقات ومندوبى الأندية.

ويقام دور الـ32 لبطولة كأس مصر بمشاركة أندية الدوري الممتاز وعددها 18 ناديا، بجانب 14 ناديا من الأقسام الأخرى وهى: "نادي شبان قنا، نادي لافيينا، بترول أسيوط، النجوم، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، ألو ايجبت، منتخب السويس، الشرقية بالزقازيق، دكرنس، بروكسى ، راية الرياضى، الحمام بمطروح، طلائع الأسطول".

وأعلن اتحاد الكرة، في وقت سابق، موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 6 إلى 12 مايو.

كما حدد اتحاد الكرة موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 25 إلى 30 مايو.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية، كما أنه الأكثر تتويجا بالكأس بعدد 28 لقبا.