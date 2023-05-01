اليوم.. «صناعة النواب» تناقش الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية بالإسكندرية

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة 3 طلبات إحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلبي الإحاطة المقدمين من النائب/ محمد نشأت العمدة بشأن:

الأول: تدني الأوضاع بفرع التنمية الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا وكثرة الشكاوى من المستثمرين، حسبما طلب الإحاطة.

الثاني: سوء حالة المرافق (مياه- كهرباء- طرق) بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما تناقش خلال اجتماعها الأول ثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد إسماعيل، بشأن الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بمناطق (برج العرب - أم زغيو) وغيرهما، حيث توجد الكثير من المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية بتلك المناطق، وكذلك عدم تفعيل الشباك الواحد، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

