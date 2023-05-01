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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «صناعة النواب» تناقش الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية بالإسكندرية

صناعة النواب أرشيفية
صناعة النواب أرشيفية
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة 3 طلبات إحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول  طلبي الإحاطة المقدمين من النائب/ محمد نشأت العمدة بشأن:
الأول: تدني الأوضاع بفرع التنمية الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا وكثرة الشكاوى من المستثمرين، حسبما طلب الإحاطة.
الثاني: سوء حالة المرافق (مياه- كهرباء- طرق) بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، حسبما ورد بطلب الإحاطة.  
فيما تناقش خلال اجتماعها الأول ثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد إسماعيل، بشأن الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بمناطق (برج العرب - أم زغيو) وغيرهما، حيث توجد الكثير من المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية بتلك المناطق، وكذلك عدم تفعيل الشباك الواحد، حسبما  ورد بطلب الإحاطة.
 

لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس معتز محمود 3 طلبات احاطة