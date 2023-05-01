اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتصدي لبعض التجار

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمناقشة 7 موضوعات متعلقة بالجهاز.

و تناقش استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتصدي لممارسات بعض التجار في هذه المرحلة من تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، في ظل حالة التضخم الحالية، والتأثير السلبي لتلك الممارسات على توافر السلع، وعلى مستويات الأسعار، وذلك لحماية المستهلك ألا يقع فريسة لمثل هذه الممارسات، وآليات الجهاز في التنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن.

كما تناقش ما حققه الجهاز بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري، وذلك في ضوء اختصاصات الجهاز الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كما تستعرض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وبيان محاورها، وأهدافها، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذت في شأنها، ومدى توافق سياسات الجهات الإدارية بالدولة معها.

وتناقش أيضا ما حققته اللجنة العليا للحياد التنافسي منذ إنشائها.

كما تناقش دور الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في مصر، وما حققه في هذا الصدد.

كما تتابع اللجنة لجهود الجهاز في مكافحة اتفاقات الأشخاص المتنافسة في أية سوق معنية.

وتناقش أيضا ما حققه الجهاز بشأن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

