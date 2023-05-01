الهند تؤكد التزامها بتشجيع الحلول الجماعية من أجل المصلحة العالمية

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس. جايشانكار" التزام بلاده بتشجيع الحلول الجماعية للمشكلات العالمية من أجل تحقيق مصلحة العالم.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي في تصريح خلال زيارته لجمهورية الدومينيكان "إننا نكرس جهودنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين خلال العام الحالي للتركيز على مواجهة التحديات الحقيقية للتنمية العالمية والنمو العالمي".

وأضاف: "أن الهند تؤيد نهج التعددية بشدة لأنها تعتقد أن هذا هو الأساس للحفاظ على النظام العالمي، ومع ذلك فإن التحدي الذي يعرقل ذلك النهج يتمثل في وجود مقاومة للإصلاح داخل الأمم المتحدة وأجهزتها، ولذلك فإن التعددية تعاني من الضعف بسبب استمرار مقاومة الأمم المتحدة للإصلاح".

ومضى قائلا "إن هناك الكثير من الدول التي تسعى من أجل إيجاد ترتيبات فيما بينها بشأن القضايا الملحة عندما تجد أن الأمم المتحدة لا يمكنها النهوض لمواجهة أي تحد".

وأشار وزير الشئون الخارجية الهندي إلى أن بلاده فتحت 18 سفارة جديدة في أفريقيا وحدها، وأن الشراكة الهندية في مجال التنمية تغطي الآن 78 دولة، حيث تشارك في حوالي 600 مشروع عالميا.