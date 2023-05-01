سماع دوي «انفجارات» في وسط العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية بسماع أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الإثنين.

وقالت السلطات المحلية في منطقة كييف، إن هناك تهديدًا بشن ضربات صاروخية في الساعات الأولى من اليوم الإثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكتبت الإدارة الإقليمية في كييف على تطبيق المراسلة تيليجرام "التهديد بضربة صاروخية!... ابقوا في الملاجئ".

من جانبه قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تيليجرام "اعتنوا بسلامتكم".

ومساء يوم الأحد، أفاد قائد شرطة منطقة ميكولايف بأن الجيش الروسي يستعد لإطلاق ما يصل إلى 100 صاروخ يوم الإثنين على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

وذكرت قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا أن الجيش الروسي نشر 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر في البحر الأسود.