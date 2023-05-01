اليوم.. فرقة «باك ستريت بويز» العالمية تحيي أولى حفلاتها في مصر

تحيي فرقة Back street boys الأمريكية، اليوم الإثنين، أولى حفلاتها، في مصر لشركة ORA Development في مشروع zed East.

يشار إلى أن فرقة البوب الموسيقية الأمريكية الشهيرة باك ستريت بويز back street boys، قامت بزيارة أمس الأحد، بمنطقة أهرامات الجيزة.

فرقة Back street boys الأمريكية أثناء زيارة منطقة الأهرامات



يأتي ذلك على هامش زيارتهم لمصر لإقامة أول حفل عالمي على الأراضي المصرية، كما تم استضافتهم لتناول وجبة الغداء في مطعم خوفو، وأبدى نجوم الفرقة العالميين انبهارهم بالآثار الفرعونية والحضارة المصرية العريقة.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي، استقبل صباح أمس الأحد، الفريق الغنائي "باك ستريت بويز" Backstreet Boys، وذلك لإقامة حفلهم في مصر بالعاصمة الإدارية ضمن جولتهم حول العالم، التي تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند.