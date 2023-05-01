«الكوكب الأحمر».. اكتشاف دليل لوجود مياه سائلة على المريخ

الإثنين 01/مايو/2023 - 06:31 ص

اكتشفت المركبة الجوالة الصينية "زورونغ" (Zhurong) دليلًا على وجود مياه سائلة عند خطوط العرض المنخفضة للمريخ.

ولطالما اعتقد العلماء أن المريخ كان يؤوي مياه سائلة وفيرة منذ نحو ثلاثة مليارات سنة. لكن التغيرات المناخية الدراماتيكية جمدت الكثير منه، حيث أن الجليد الآن محبوس في أعمدة وترك الجزء الأكبر من الكوكب جافا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

والآن، وجدت المركبة "زورونغ" دليلا على وجود الماء على أسطح الكثبان الرملية على المريخ الحديث من خلال توفير دليل رصدي رئيسي للمياه السائلة عند خطوط العرض المنخفضة للمريخ، وفقا لدراسة قادها البروفيسور تشين شياوجوانغ من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء (IGG) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS).

وشارك في الدراسة باحثون من المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم ومعهد فيزياء الغلاف الجوي التابع للأكاديمية.

Tianwen-1: Zhurong rover finds evidence of water at low latitudes on modern Mars @ScienceAdvances https://t.co/BsrCRvQVkL https://t.co/3w6z0jWspN — Phys.org (@physorg_com) April 28، 2023

وتظهر أحدث النتائج المنشورة في مجلة Science Advances بتاريخ 28 أبريل، من تحليل الصور والبيانات المرسلة إلى الوطن من قبل "زورونغ" ورفيقه المداري Tianwen 1 أن كميات ملحوظة من المياه من المناطق القطبية الجليدية للكوكب تتدفق إلى خطوط العرض المنخفضة قبل بضعة ملايين من السنين، واستقرت فوق كثبان "يوتوبيا بلانيتيا" (Utopia Planitia).

ومنذ هبوطها في نصف الكرة الشمالي للمريخ في مايو 2021، تحركت المركبة بالقرب من أربعة كثبان قريبة على شكل هلال في منطقة "يوتوبيا بلانيتيا" للتحقق من تكوين سطحها. وجميع الخصائص الجيولوجية الأربعة المصغرة التي شكلتها الرياح مغطاة بقشور أرضية وأخاديد رفيعة ومتصدعة في كل مكان تكونت بفضل ذوبان الجيوب الصغيرة من "المياه الحديثة" في وقت ما بين 1.4 مليون سنة إلى 400 ألف سنة، وفقا للورقة البحثية الجديدة.

وقدمت الدراسات السابقة دليلا على وجود كمية كبيرة من الماء السائل في بدايات المريخ، ولكن مع هروب الغلاف الجوي للمريخ المبكر خلال الفترة اللاحقة، تغير المناخ بشكل كبير.