رئيس الشركة الفائزة بـ«المشروعات الخضراء»: نموذج العمل بقرية بلاطة يخفض التكاليف التمويلية والتشغيلية

أكد محمد الدمرداش رئيس إحدى الشركات الفائزة بجائزة المشروع السفير بالمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية أن إطلاق الدولة للمرحلة الثانية من المبادرة من شأنه تعزيز قطاع الاقتصاد الأخضر الذكي في هيكل الاقتصاد المصري من خلال تحقيق عنصر تراكم الخبرات الناجحة وتراكم وتفاعل نتائج تجارب المشروعات التنموية الذكية في العديد من قطاعات هيكل الاقتصاد المصري.

وشرح «الدمرداش» في حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» مضمون الاستثمار الأخضر الذكي مركزا على خبرة مؤسسته التي تمتد إلى أكثر من 15 عاما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، مؤكدًا على أن مضمون هذه المشروعات هو استخدام التكنولوجيا لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة في مواجهة الوقود الإحفوري ذو سمة النضوب ؛ وبالتالي هي مشروعات قائمة في أساسها على استخدام التكنولوجيا وخصوصا الرقمية لتحويل الأشعة الشمسية أو طاقة الرياح إلى كهرباء بتطبيقات مختلفة.

وأكد رئيس إحدى الشركات الفائزة، أن أحد أهم التطبيقات لاستخدامات الطاقة المتجددة التي يعمل عليها خبرات القطاع منذ أكثر من 14 عام هي استخدامات هذه الطاقة الجديدة من أجل المياه لحل معضلة الطاقة والمياه والغذاء وهي المعضلة التي عمل مشروع شركته الفائز بجائزة السفير على تقديم حلول مستدامة للتعامل معها.

وفي إطار شرحه لأبعاد مشروعه الذي قام بتطبيقه في قرية بلاطة داخلة بالوداي الجدي أشاد الدمرداش بالمهندس محمد سمير الزمالوط محافظ الوادي الجديد لجهوده في إنجاح المشروع من خلال الجمع بين التجربة التكنولوجية متمثلة في شركته وأحد المستثمرين الزراعيين الكبار والأستاذ احمد الصباحي والاستاذ علاء فاروق من البنك الزراعي في اطار مساعي المشروع لتغيير نمط الزراعة في مصر.

وأشار «الدمرداش» إلى أن مشروع قرية بلاطة داخلة قام في إطار حل المعضلة الغذائية على مفهوم تقني ينطلق من تطبيقات تخفيض التكاليف الزراعية اعتمادا على حلول التكنولوجيا الخضراء التي تخفض تكلفة الري في الأراضي الزراعية ومن ثم تخفض تكلفة الطاقة اللازمة لاستخراج المياه وكذلك تخفض استخدام المياه من خلال التطبيقات الذكية للري ؛ ومن ثم تخفض من استهلاك الكهرباء ؛ مع استخدام تكنولوجيات إدارة التحكم وإنترنت الأشياء وتطبيقات بيانات الطقس والمناخ.

واختتم «الدمرداش» حديثة قائلًا: "مفهوم الاستدامة مفهوم متعدد الأبعاد سواء الاستدامة المالية أو الاستدامة البيئية أو الاستدامة الاجتماعية وذلك على نحو يمدد استغلال الأرض إلى أطول فترة ممكنة وإلى أجيال متعددة بجدوى اقتصادية كاملة منبها إلى أن مشروع قرية بلاطة استطاع زراعة 1500 فدان تمكنت من مضاعفة حصاد المحاصيل ومنها القمح بأكثر من مرة ونصف من إنتاج الأراضي القديمة وبجودة عالية مع تخفيض تكلفة الإنتاج بما لا يقل عن 75 في المئة من التكلفة الاعتيادية".