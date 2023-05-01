أفاعي عملاقة.. تعرف على أضخم الثعابين في العالم الموجودة والمنقرضة

الإثنين 01/مايو/2023 - 04:15 ص

تُعد الثعابين التي تتميز بالأجسام المنقوشة بشكل رائع، ذات الضربات المفترسة، والقدرة على "القفز"، مجموعة رائعة من الزواحف، يستحق بعضها الانتباه وبعضها يتميز بحجمها الضخم.

- أكبر الثعابين في العالم

أحيانا قد يكون قياس الحجم صعبًا حينما يتعلق الأمر بالأنواع النافقة منذ زمن طويل. وقد يكون من الصعب التحقق من السجلات التاريخية، ويمكن أن تتمدد جلود الثعابين دون الكثير من التشويه المرئي، ما يؤدي إلى المبالغة في التقدير، كما قال باتريك كامبل، كبير أمناء مجموعة الزواحف في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

ومع ذلك، قال إن "هناك عددا قليلا من السجلات الموثقة" للثعابين العملاقة من جميع أنحاء العالم. ويوجد أدناه عينة من هذه الثعابين الضخمة.

فيما يلي قائمة تنازلية لأكبر وأثقل وأطول الثعابين في العالم، من أصغر الثعابين العملاقة إلى أكبرها على الإطلاق - عملاق بحجم الديناصور "ريكس".

- الثعبان الصخري في إفريقيا الوسطى (حتى 16.5 قدما)

يعد ثعبان الصخور في وسط إفريقيا (Python sebae) أكبر ثعبان في إفريقيا، وفقا لحديقة حيوان أوريغون. إنه قابل للتكيف بدرجة عالية ويوجد في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد في موطنه على قدم المساواة في موائل السافانا والغابات والصحراء.

ويبلغ متوسط طول هذه الثعابين من 9.8 إلى 16.5 قدما (3 إلى 5 أمتار)، وفقا لموقع Animal Diversity (ADW).

ومثل الثعابين البورمية، يمكن للثعابين الصخرية في وسط إفريقيا أن تلتهم فريسة كبيرة بما في ذلك الظباء والتماسيح. ومن حين لآخر، يوجد حتى البشر في القائمة: هناك العديد من الحسابات لأفاعي الروك الإفريقية التي تهاجم الناس بل وتستهلكها جزئيا.

ويمكن لهذه الثعابين ابتلاع مثل هذه الفريسة الكبيرة بفضل مجموعة من الفكين المرنة للغاية، وهي سمة تشترك فيها مع العديد من أنواع الثعابين الأخرى.

- الكوبرا الملك (18.7 قدم)

يشكل ثعبان الكوبرا الملك (Ophiophagus hannah) تهديدا - ليس فقط لأن عضته قوية بما يكفي لقتل فيل. موطنه آسيا، ويمكن أن ينمو أكثر من 16 قدما (5 أمتار)، وفقا لمعهد سميثسونيان الوطني لبيولوجيا الحيوانات والحفظ. وكان أطول ملك كوبرا تم تسجيله على الإطلاق ثعبانا أسيرا بلغ طوله 18.7 قدما (5.71 مترا) ) في حديقة حيوان لندن في أواخر الثلاثينيات، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية. وقُتل عند اندلاع الحرب العالمية الثانية لمنعه من الهروب إلى المدينة إذا تم قصف حديقة الحيوانات.

وعادة لا تنمو الثعابين السامة لتصبح عمالقة. وقال كامبل إن قدرتها على شل حركة فرائسها بلدغة واحدة تعني أنها لا تحتاج عادة إلى الاعتماد على الحجم أو القوة للتغذية. ومع ذلك، فإن الكوبرا الملك "استثناء من القاعدة"، كما قال، ما يجعله أطول ثعبان سام على وجه الأرض.

- الثعبان البورمي (18.8 قدم)

تعد الثعابين البورمية (Python bivittatus) واحدة من 41 نوعا من الثعابين في جميع أنحاء العالم. وتعود أصول الثعابين البورمية إلى جنوب شرق آسيا وتبدأ الحياة في الأشجار، ولكن بحلول سن البلوغ، يجبرها حجمها على النزول إلى الأرض. وأكبر ثعبان بورمي مسجل كان ثعبانا أسيرا اسمه بيبي، يبلغ طوله 18.8 قدما (5.74 مترا)، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وفي البرية، تمتد هذه الثعابين بانتظام إلى أكثر من 16 قدما (4.9 م) - كبيرة بما يكفي لاصطياد التمساح.

وتم اكتشاف أكبر ثعبان بورمي على الإطلاق في فلوريدا - حيث يعتبر من الأنواع الغازية - في عام 2022. وكان يزن 215 رطلا (97.5 كغم) وطوله 17.7 قدما (5.4 م).

- الأفعى الكوبية (حتى 19.6 قدما)

هذه الأفاعي المتقزحة الألوان، المستوطنة في كوبا، هي أكبر الثعابين في منطقة البحر الكاريبي، وفقا لمتنزه "ليك ديستريكت" للحياة البرية.

وتزن أكثر من 66 رطلا (30 كيلوغراما) ويصل طولها إلى 18.5 قدما (5.65 مترا)، وفقا للباحثين الذين نشروا عنها في مجلة الزواحف والبرمائيات - تزعم بعض التقارير أنها يمكن أن تنمو إلى أكثر من 19.6 قدما (6 م).

- الثعبان الهندي (حتى 21 قدما)

يمكن أن تنمو هذه الثعابين إلى 20.9 قدما (6.4 م) وتزن ما يقرب من 220 رطلا (100 كغم)، وفقا لـ ADW.

ويكمن موطنها في غابات الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال، وتعد من أقارب الثعابين البورمية، وكما هو الحال مع الثعابين البورمية، تحتوي وجوهها على هياكل تسمى "حفر الحرارة" المزودة بغشاء حساس يمكنه الكشف عن الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الدفء - الحيوانات ذات الأجسام التي يصل ارتفاعها إلى 3.2 أقدام (1 متر)، وفقا لدراسة أجريت عام 2010 في مجلة Nature. ويساعد هذا التكيف على توجيه الزواحف المتخفية للصيد الليلي نحو فرائسها.

- ثعبان شبكي (32.8 قدم)

يأتي الثعبان الشبكي (Malayopython reticulatus) - مزينا بنمط من الأشكال الماسية المتكررة التي أعطته اسمه - يُعرف على نطاق واسع بأنه أطول ثعبان على وجه الأرض اليوم. ويدعي حساب واحد من عام 1912 أن ثعبانا تم التقاطه يبلغ طوله 32.8 قدما (10 أمتار) على الرغم من صعوبة التحقق من هذا الرقم.

ووفقا لمتحف التاريخ الطبيعي في المملكة المتحدة، تصل الثعابين الشبكية بانتظام إلى أكثر من 20.5 قدما (6.25 مترا). ويبلغ طول أطول ثعبان شبكي في الأسر 25.2 قدما (7.7 مترا)، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأثبت حجمه، إلى جانب طبيعته المزاجية، أحيانا أنه قاتل للبشر: في حادثة واحدة في عام 2018، تم اكتشاف امرأة في إندونيسيا، بكامل ملابسها، في بطن ثعبان منتفخ.

- الأناكوندا الخضراء (حتى 33 قدما)

تتسلل الأناكوندا الخضراء (Eunectes murinus) بصمت عبر المستنقعات والجداول في الأمازون، حيث قد تعيش طويلا بما يكفي لتصل إلى 30 قدما (9 أمتار).

ومع أخذ السجلات التاريخية في الاعتبار، فمن المحتمل ألا تكون طويلة مثل الثعابين الشبكية. ومع ذلك، فإن الأناكوندا الخضراء هي أثقل أنواع الثعابين على الأرض اليوم، حيث يصل وزن بعض هذه الثعابين إلى 550 رطلا (250 كغم)، وفقا لمعهد سميثسونيان الوطني لبيولوجيا الحيوانات والحفظ. وتستخدم الثعابين الضخمة هذا الحجم الضخم لتضييق فرائسها من الكابيبارا والكايمن والغزلان.

ولا يوجد سجل رسمي لأكبر أناكوندا خضراء، ولكن في عام 2016 صادف عمال البناء في البرازيل ثعبانا يقدر طوله بـ 33 قدما (10 أمتار) و880 رطلا (399 كغم).

- Gigantophis Garstini (حتى 32 قدما)

بينما يمكن أن تصل ثعابين العصر الحديث إلى أحجام لا تصدق، إلا أن ثعابين ما قبل التاريخ تفوقت على معظم هذه الأرقام القياسية الحالية. وكان Gigantophis garstini، على سبيل المثال، وحشا ضخما انزلق منذ حوالي 40 مليون سنة على جسم يقدر الباحثون أن طوله يتراوح بين 23 و32 قدما (7-10 أمتار)، وفقا لمدونة PLOS.

وتم اكتشافه في مصر عام 1901، وكان قادرا على لف تشريحه الواسع حول الفريسة مثل أسلاف الفيل الأوائل وأكلها بالكامل.

واكتشف الباحثون أن Gigantophis كان مرتبطا بأنواع عملاقة منقرضة أخرى تسمى Madtsoia تم اكتشاف حفرياتها في الهند، ما يشير إلى أن عهد الرعب للثعابين العملاقة قد امتد عبر أجزاء من آسيا أيضا. ولما يقرب من 100 عام بعد اكتشافه، حمل Gigantophis garstini لقب أكبر ثعبان في العالم - حتى انزلقت عينات أكبر في الصورة.

- Palaeophis colossaeus (39 قدما)

لم تكن الثعابين العملاقة محصورة في اليابسة: فقد احتوت بحار الأرض التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أيضا على Palaeophis colossaeus. وعبر هذا الثعبان البحري محيطا قديما كان يقع في السابق فوق أجزاء من شمال إفريقيا قبل 100 مليون عام. وعندما تم اكتشاف هيكله العظمي المتحجر في الصحراء الحالية، حسب الباحثون من العينات التي تم جمعها لاحقا خلال الرحلات الميدانية في عامي 1999 و2003 أن هذا النوع قد يصل إلى أكثر من 39 قدما (12 مترا)، وفقا لبحث منشور في مجلة Acta Palaeontologica Polonica. وهذا يجعله أطول ثعبان بحري تم العثور عليه على الإطلاق - وواحد من أطول الثعابين المعروفة على الإطلاق.

ولم يتم اكتشاف رأس الثعبان مطلقا، ولكن من هيكله العظمي، قرر الباحثون أن فم هذا المخلوق العملاق كان كبيرا بما يكفي لاستهلاك الحيتان الصغيرة كاملة.

- Titanoboa cerrejonensis (42.7 قدما)

يزن 1.25 طن (1.13 طن متري) وهو ليس وحشا خياليا ولكنه مخلوق حقيقي انتشر عبر الغابات الرطبة والأنهار في أمريكا الجنوبية. وكان Titanoboa أكبر ثعبان معروف على الإطلاق.

ويعود تاريخ هذا الثعبان إلى 60 مليون عام، وكان الجد الذي يعود إلى ما قبل التاريخ لأناكوندا وبوا في المنطقة الحديثة. وشكلت فقراته البالغ عددها 250 فقرة إطارا ضخما بطول 42.7 قدما (13 مترا) كان يتغذى بنظام غذائي من التماسيح والأسماك النهرية. وتشير التقديرات إلى أن وزنه بلغ 2500 رطل (1130 كغم)، وفقا لجامعة إنديانا.

وتم اكتشاف بقاياه المتحجرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في صخور تكوين سيريجون، وهو منظر جيولوجي في كولومبيا. ومنذ ذلك الحين، ظل وزنه وطوله القياسيان لا مثيل لهما - ولكن ربما لا يزال هناك عمالقة أخرى تتربص هناك.