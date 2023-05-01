حي العجوزة يكثف حملات النظافة ويرفع 707 حالة إشغال بالمهندسين وأرض اللواء

تمكن حي العجوزة من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة صباحية ومسائية وليلية يشنها الحي يوميا لرفع المخالفات وإزالة التعديات ورفع إشغالات الباعة الجائلين من المقاهي والكافيهات، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

أسفرت الحملات عن رفع كافة الإشغالات من الطرق العامة وإزالة تعديات الباعة الجائلين ورفع الحواجز الحديدية بقطاعات عجوزة (١) وعجوزة (٢) وقطاع أرض اللواء والمهندسين،وذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس حي العجوزة باستمرار شن الحملات اليومية.

كما تمكنت الحملات من مصادرة الشيش من الكافيهات والمقاهي حيث تم رفع 707 حالة إشغال متنوعة وايضا تم القيام بحملة ليلية لالزام المحلات بالغلق طبقا للمواعيد المقررة وتفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء.

هذا بجانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات والقمامة والأتربة وأعمال الكنس والتجريد لعدة شوارع رئيسية وفرعية بقطاعات العجوزة وأرض اللواء.