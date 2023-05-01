رئيس حي الدقي يقود حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات ورفع 366 حالة إشغال متنوعة.. صور

واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملاته اليومية المفاجئة، لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام بمنطقتي شارع السودان ويسرب والتحرير وشارع سليمان جوهر،كماتم مراجعه ترخيص الكافيهات والأكشاك والمحلات المخالفه باشغال الطريق العام،وكذلك المخالفه لاشتراطات الترخيص.

كماتم مراجعه كباري المشاه لمنطقه ناهيه وكوبري الخشب وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وأسفرت الحملة عن رفع 366 إشغال،وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

