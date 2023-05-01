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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس حي الدقي يقود حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات ورفع 366 حالة إشغال متنوعة.. صور

من جانب حملات حي
من جانب حملات حي الدقي
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واصل حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملاته اليومية المفاجئة، لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام؛ لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وفي هذا الإطار، قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام بمنطقتي شارع السودان   ويسرب والتحرير وشارع سليمان جوهر،كماتم مراجعه ترخيص الكافيهات والأكشاك والمحلات المخالفه باشغال الطريق العام،وكذلك المخالفه لاشتراطات الترخيص.
كماتم مراجعه كباري المشاه لمنطقه ناهيه وكوبري الخشب وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وأسفرت الحملة عن رفع 366 إشغال،وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن 

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

رئيس حي الدقي يقود حملات علي المطاعم والكافيهات حي الدقي محافظة الجيزة رفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين مراجعه ترخيص الكافيهات والاكشاك والمحلات المخالفه