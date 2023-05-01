مريم مصطفى تحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة

احتفلت مريم مصطفي لاعبة فريق الطائرة سيدات بالزمالك، بتتويج فريق الرجال بلقب الكأس، مع اللاعبين مع حرصها على حمل الكأس والتقاط الصور التذكارية.

احتفال مريم مصطفى بتتويج الزمالك بكأس الطائرة

وواجهت مريم مصطفي هجوم شديد من جماهير الأهلي بعد انتقالها للزمالك، إلا أن نجوم الزمالك ومجلس الإدارة والجماهير البيضاء دافعوا عنها وساندوها.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة اتحاد الشرطة في ثالث مباريات البطولة.

يذكر أن الزمالك فاز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2- صفر في المباريات ليحقق الثنائية للموسم الثاني على التوالي بعد تحقيقها الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.