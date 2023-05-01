بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 09ر20 نقطة ليبلغ مستوى 45ر7142 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 في المئة، حيث تم تداول 3ر148 مليون سهم عبر 9083 صفقة نقدية بقيمة 16ر52 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 28ر0 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5606 نقاط من خلال تداول 3ر48 مليون سهم عبر 2600 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 ملايين دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر27 نقطة ليبلغ مستوى 53ر7912 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 35ر0 في المئة من خلال تداول 9ر99 مليون سهم عبر 6483 صفقة بقيمة 2ر47 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر5 نقاط ليبلغ مستوى 13ر5644 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 5ر42 مليون سهم عبر 2019 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 ملايين دينار كويتي.