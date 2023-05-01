بريجوجين: قوات فاجنر تقدمت 230 مترًا في اتجاهات مختلفة

أعلن مؤسس قوات "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، أن مقاتلي "فاجنر" تقدموا يوم أمس الأحد، مسافة 230 مترا في اتجاهات مختلفة، مسيطرين على 58 ألف متر مربع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بريجوجين:"اليوم، تقدمت وحدات فاجنر حتى 230 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت على 58 ألف متر مربع. ولا تزال مساحة 2.9 كيلومتر مربع تحت سيطرة العدو في باخموت (أرتيموفسك)".

ويوم السبت، أعلن بريجوجين، أن قواته تقدمت 100-150 مترا في مدينة أرتيوموفسك.

وأفادت الدفاع الروسية يوم الأحد، بتدمير 4 مسيرات أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه ومستودعات أسلحة ومركز قيادة أوكراني في لوجانسك ودونيتسك وتصفية أكثرمن 670 جنديا على كافة المحاور.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.