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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدمّر معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بيلوجوروفكا بجمهورية لوجانسك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت قيادة مجموعة القوات الجنوبية الروسية أن قواتها دمرت معقلين للقوات المسلحة الأوكرانية وتم القضاء على ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.  

وأفادت القيادة الجنوبية لوكالة تاس: أنه "نتيجة للعمليات الناجحة للوحدات الجنوبية تم تدمير معقلين للقوات المسلحة الاوكرانية بالقرب من بيلوجوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وذكرت القيادة أن الاستخدام المكثف للقذائف المدفعية والصاروخية قضى على 20 جنديا أوكرانيا متحصنين في مواقعهم".

وفي ذات السياق وردت معلومات يوم السبت، أن القوات الروسية حيدت أكثر من 30 جنديا معاديا بالقرب من بيلوجورودكا في لوجانسك كما تمت السيطرة على الموقع الذي تحصنوا فيه.

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