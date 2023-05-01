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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس التعاون يؤكد حرصه الدائم للحفاظ على أمن السودان واستقراره

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس الأحد، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الأفريقي السفير دفع الله الحاج علي.

ودعا الأمين العام إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق، مؤكداً حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

وأشاد بالدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوهاً بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

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