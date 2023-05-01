«الدفاع الأوكرانية» تتحدث عن صعوبة الوضع في أرتيوموفسك

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار، عبر قناتها على "تيليجرام" أمس الأحد، أن القتال العنيف مستمر في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتبت ماليار في "تيليجرام": "الوضع الأكثر سخونة الآن في باخموت [أرتيوموفسك] ومارينكا... القتال العنيف مستمر في مدينة باخموت"، وفقا لها، تواصل القوات الروسية الهجوم بقوة في اتجاه مدينة أرتيوموفسك.

وفي السياق ذاته، أعلن مؤسس قوات "فاجنر"، يفغيني بريجوجين، أن مقاتلي "فاجنر" تقدموا يوم الأحد، مسافة 230 مترا في اتجاهات مختلفة، مسيطرين على 58 ألف متر مربع، في أرتيوموفسك.

وقال بريغوجين:"اليوم، تقدمت وحدات فاغنر حتى 230 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت على 58 ألف متر مربع. ولا تزال مساحة 2.9 كيلومتر مربع تحت سيطرة العدو في باخموت (أرتيموفسك)".

وفي وقت سابق، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وتقع مدينة أرتيوموفسك شمالي مدينة جورلوفكا الكبيرة، وتعتبر مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس، ومنذ الصيف الماضي، تدور فيها معارك ضارية من أجل السيطرة على المدينة.