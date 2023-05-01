تسليم جثة رضيعة شبرا الخيمة لأسرتها بمستشفى ناصر

سلمت إدارة مستشفى ناصر بشبرا الخيمة، برئاسة الدكتور أحمد هجرس وبحضور فريق من إدارة الرقابة والمتابعة بأمانة المستشفيات التخصصية، جثة رضيعة لأسرتها بشبرا الخيمة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإجراءات دفن الطفلة الرضيعة.

وكان قد كشف الدكتور أحمد هجرس مدير مستشفى ناصر بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية حقيقة واقعة اتهام أسرة سيدة تدعى «س. س» برفض المستشفى تسليم جثة طفلتها الرضيعة إلا بعد دفع مبلغ 14 ألف جنيه نظير حجزها بالحضانة لمدة 19 يوما بعد الولادة.

وأكد مدير المستشفى، أن المستشفى لم يرفض تسليم جثة الطفلة لأهليتها ولكن إدارة المستشفى طلبت من الأم شهادة ميلاد للطفلة ولكنها أتت بتصريح دفن باسم متوفى وأن الطفلة المسجلة لدينا بالمستشفى أنثى، لذلك لا يسمح للمستشفى بتسليم الجثمان إلا بأوراق سليمة.

وأوضح مدير المستشفى في تصريحات صحفية، اليوم، أن المستشفى طلب من الأم شهادة ميلاد أو أن يأتي الأب ويقرّ بأن الجثة الموجودة بالمستشفى لابنته ويتم تسليمه الجثة على الفور، لافتا إلى أن الأم عندما طلب منها المستشفى ذلك ردت قائلة «خليها عندكم مش عايزاها».

وكان مستشفى ناصر بشبرا الخيمة شهد واقعة مؤسفة، حيث تعرضت سيدة تدعى «س س م» 40 سنة، ربة منزل، لولادة مبكرة في أواخر الشهر السابع، وتوجهت بعد تعرضها لآلام الولادة إلى المستشفى في الساعة الرابعة فجرًا.

وتمت ولادة طفلتها ناقصة النمو وتم حجزها بغرفة الحضانة بالمستشفى، وبعد مرور 9 أيام أبلغتها إدارة المستشفى بوفاتها وعندما ذهبت لاستلامها طالبوها بسداد مبلغ 14 ألف جنيه للمستشفى.

وطالبت الأم المسؤولين بالتدخل لخروج جثة طفلتها لدفنها من ثلاجة الموتى، حيث إنها لا تملك أي مبالغ مالية لدفعها، وطالبت بتدخل وزير الصحة ومحافظ القليوبية وكافة الجهات المعنية لخروج ابنتها ودفنها.