رئيس الزمالك يهنئ لاعبي الطائرة بعد حصد الكأس

هنأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي، بعد تتويجه بلقب كأس مصر للموسم الثالث على التوالي بعد الفوز على الأهلي في المباراة الفاصلة بنتيجة 3-2.

وأكد رئيس نادي الزمالك أن كل أفراد الفريق من لاعبين وجهاز فني وطبي وإداري كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية واستطاعوا التتويج بلقبي الدوري والكأس للموسم الثاني على التوالي.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على صالة اتحاد الشرطة في ثالث مباريات البطولة.

يذكر أن الزمالك فاز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2- صفر في المباريات ليحقق الثنائية للموسم الثاني على التوالي بعد تحقيقها الموسم الماضي.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.