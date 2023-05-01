إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق طنطا بسيون

أُصيب مساء اليوم، 6 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق «طنطا - بسيون».

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق «طنطا - بسيون»، بين سيارتين أسفر عن عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مرور بسيون برئاسة الرائد محمود ضاهر رئيس وحدة مرور بسيون، وتبين من المعاينة وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم محمد رمضان محمد القصراوي سائق مقيم بشبراطو ومصاب بكدمات بالصدر والظهر، وأحمد محمد محمود القصراوى سائق ٢٩ عام مصاب بجرح نافذ بالرقبة، ومحمد علي أحمد الشوري سائق الميكروباص

مقيم بقرية حصة آبار ٢٦ سنة، ومحمد عزالدين محمد عثمان مقيم بقرية مشال مصاب بنزيف بالبطن، والسيد محمد عبدالمجيد الجندي مقيم بقرية سلامون، ومحمد شحاته عبداللطيف مقيم بقرية شبراتنا ٣٠ عام، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى.

تم رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، بواسطة قوة وحدة مرور بسيون وتم التحفظ على السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.