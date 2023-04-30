نقيب الصحفيين يشارك في احتفالات عيد العمال

يشارك الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في الاحتفال بعيد العمال، غدًا الإثنين، الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال عيد العمال الذى يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدًا الإثنين بمناسبة عيد العمال.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي كلمة لعمال وشعب مصر فى هذه المناسبة القومية والعالمية، فضلا عن قيام الرئيس السيسي بتكريم عدد من قُدامى العمل النقابي والعاملين المتميزين فى أدائهم بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى وعدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة بمنحهم نوط الامتياز بهذه المناسبة.