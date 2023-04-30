الإكوادور.. مقتل 10 في هجوم مسلح بميناء جواياكيل

(أفاد مكتب المدعي العام في الإكوادور وكذلذك الشرطة، اليوم الأحد، أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم مسلح في مدينة جواياكيل الساحلية الإكوادورية.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الشرطة اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بينهم طفلة في الخامسة من عمرها.

وعثر على بندقية ومسدسات من عيار 9 ملم في مكان الحادث، بحسب ما نشره مكتب المدعي العام الإكوادوري على حسابه على تويتر.

وقال قائد الشرطة الوطنية ويليام فيلارويل في مؤتمر صحفي "نعتقد أن هذا له علاقة بالصراع بين الجماعات الإجرامية المنظمة على القتال للسيطرة على الأراضي".

وكتبت الشرطة الوطنية على "تويتر" في وقت سابق يوم اليوم "في الوقت الحالي، تقوم وحدات التحقيق والاستخبارات التابعة لنا بإجراءات عملية لتحديد المسؤولين"، ولم تكن هناك اعتقالات فورية.

و أعلنت الحكومة الإكوادورية حالة الطوارئ في أوائل أبريل في جواياكيل والمناطق المحيطة بها في محاولة للحد من تصاعد العنف في المدينة الساحلية الواقعة على المحيط الهادئ، ويشمل الإجراء حظر تجول من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا

سمحت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية للمدنيين مؤخرًا بحمل واستخدام الأسلحة للدفاع الشخصي وسط زيادة في الجريمة التي ألقت الحكومة باللوم فيها على عصابات تهريب المخدرات.