"طائرة الزمالك" يهزم الأهلي ويتوج بطلًا لكأس مصر

توج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة اتحاد الشرطة في ثالث مباريات البطولة

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25/15، 25/18، 29/27، 20/25، 15/12 .

يذكر أن الزمالك فاز ببطولة الدوري هذا الموسم بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 2-صفر في المباريات ليحقق الثنائية للموسم الثاني علي التوالي بعد تحقيقها الموسم الماضي.

وحرص على حضور المباراة اليوم أحمد مرتضى منصور واحمد دعبس عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة بالقلعة البيضاء.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.