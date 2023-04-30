فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية شاب عثر على جثته بنهر النيل بأطفيح

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بفحص بلاغات التغيب لتحديد هوية شاب تم العثور عليه غارقًا في نهر النيل بأطفيح، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بتشريح الجثة لبيان السبب الرئيسي وراء ذلك.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أطفيح إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالجيزة، يشير إلي غرق شاب في نهر النيل، على الفور انتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهرى، وتمكنوا من انتشال الجثة، وتبين أنه لشاب في العقد الثالث من العمر وجاري عمل التحريات اللازمة لكشف هوية المتوفي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.