مصر تواجه غدًا الكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة لنهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالكويت عقب الفوز على نظيره الإماراتي ممثل آسيا فى كأس العالم بنتيجة 81/49 .

ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكويتي مستضيف البطولة في المباراة النهائية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء غدا الاثنين .

وكان المنتخب الكويتي قد تأهل للنهائي عقب فوزه على نظيره. المغربي بنتيجة 61/ 57 ، في مباراة حسمت بعد وقت إضافي.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة فى مجموعته بالدور الأول بعد الفوز على كل من المغرب والأردن وفلسطين .

ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من : مصر، والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين .

وتترأس البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

و يقود منتخبنا الوطني عادل شریف مديرا فنيا ، يعاونه جمال احمد و سعید بدري مدربين ، و محمد رشاد مديرا إداريا.

وتضم قائمة منتخبنا اللاعبين محمود صبري ،سامي منصور ، توبة نجدي ، محمد محمد حسب النبي ،الحسن ياسر ، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول، محمد أنور، وأحمد فتحي، ومحمد فرج ، ومجدى طلعت.