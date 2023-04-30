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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تواجه غدًا الكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة

البطولة العربية
البطولة العربية
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تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة لنهائي البطولة العربية المقامة حاليا بالكويت عقب الفوز على نظيره الإماراتي  ممثل آسيا فى كأس العالم  بنتيجة  81/49 .
ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكويتي مستضيف البطولة في المباراة النهائية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء غدا الاثنين .
وكان المنتخب الكويتي قد تأهل للنهائي عقب فوزه على نظيره. المغربي بنتيجة  61/ 57 ، في مباراة حسمت بعد وقت إضافي.
يذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة فى مجموعته بالدور الأول  بعد الفوز على كل من المغرب والأردن وفلسطين .
ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من : مصر، والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين .
وتترأس البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.
و يقود منتخبنا الوطني عادل شریف مديرا فنيا ، يعاونه جمال احمد و سعید بدري مدربين ، و محمد رشاد مديرا إداريا.
وتضم قائمة منتخبنا اللاعبين محمود صبري ،سامي منصور ، توبة نجدي ، محمد محمد حسب النبي ،الحسن ياسر ، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول، محمد أنور، وأحمد فتحي، ومحمد فرج ، ومجدى طلعت.

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