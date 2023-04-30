ماكرون يجدد التزام فرنسا بتقديم كل المساعدات الضرورية لأوكرانيا لاستعادة سيادتها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد مجددا لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التزام باريس بتقديم "كل المساعدة الضرورية إلى أوكرانيا لتستعيد سيادتها ووحدة أراضيها".

وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه خلال مشاورات هاتفية "تحدث ماكرون عن التنسيق الأوروبي فيما يخص المساعدات العسكرية بهدف التمكن من تلبية احتياجات أوكرانيا على المدى البعيد".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه كييف أنها تعد لهجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها روسيا.

وأضاف الإليزيه أن الرئيسين ناقشا أيضا الفعاليات القادمة على المستوى الدولي والجهود التي يمكن أن تساهم في تعزيز الدعم الدولي لأوكرانيا، وكذلك تعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا.