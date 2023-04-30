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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تتأهل لنهائي البطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة بعد الفوز على الإمارات

منتخب مصر للكرة السلة
منتخب مصر للكرة السلة للكراسي المتحركة
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تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة لنهائي  البطولة العربية المقامة حاليا بالكويت عقب الفوز على نظيره الاماراتي  ممثل اسيا فى كاس العالم  بنتيجة  81/49 .


ويواجه منتخبنا الوطني نظيره الكويتي مستضيف البطولة في المباراة النهائية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء غدا الاثنين .
وكان المنتخب الكويتي قد تأهل للنهائي عقب فوزه على نظيره. المغربي بنتيجة  61/ 57 ، في مباراة حسمت بعد وقت اضافي.
يذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة فى مجموعته بالدور الاول  بعد الفوز على كل من المغرب والاردن وفلسطين .
ويشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من : مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين .
وتترأس البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.
و يقود منتخبنا الوطني عادل شریف مديرا فنيا ، يعاونه جمال احمد و سعید بدري مدربين ، و محمد رشاد مديرا إداريا.
وتضم قائمة منتخبنا اللاعبين محمود صبري ،سامي منصور ، توبة نجدي ، محمد محمد حسب النبي ،الحسن ياسر ، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول ،
محمد انور ،احمد فتحي ،محمد فرج ، ومجدى طلعت.

منتخبنا الوطني عادل شریف المهندسة أمل مبدى المنتخب الكويتي