تجديد حبس متهم بسرقة شخص وإطلاق الرصاص بمنشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم أطلق النيران على آخر لسرقته بالإكراه بمنطقة منشأة ناصر، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهم؛ حيازة سلاح ناري غير مرخص، الشروع في قتل مواطن، السرقة بالإكراه وترويع المواطنين، وقررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، والتحفظ علي السلاح النارى.



كما طلبت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمجنى عليه تمهيدًا للاستماع إلى أقواله.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، كائنة بدائرة القسم، باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري "خرطوش" بالجسم.



بالانتقال وسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" بالتعدي عليه بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وكذا سرقة مبلغ مالى كرهًا عنه.



وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وأمكن ضبطه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع والمُستخدم فى ارتكاب الواقعة والمبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.