ماس كهربائي وراء حريق مخزن في بولاق أبو العلا

تواصل نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق في واقعة اشتعال مخزن أدوات كهربائية.

وتبين من المعاينة الأولية للنيابة، أن المخزن يحوى أدوات الكهربائية ، متواجد أسفل عقار مكون من 7 طوابق، وأن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى بأحد الوصلات أدى إلى حريق هائل والتهم محتويات المخزن ، ولم يمتد الي ما فوقه.

وترجح التحريات الاوليه عدم وجود شبه جنائية .

واستدعت النيابة صاحب المخزن والعقار لسؤالهم عن الواقعه، وامرت بفحص اشتراطات السلامه والامان، والتحرى حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مخزن ببولاق أبو العلا، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاوره وتمت السيطرة عليه، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.