طالب من دمياط يفوز بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في التحدث بالفصحى

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الطالب مروان محمد احمد هاشم الطالب بمدرسة عزبة البرج الثانوية لحصوله على المركز الأول على مستوى الوطن العربى بمسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطاب والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو فى عامها الثلاثين.

أكدت " محافظ دمياط " على دور مديرية التربية والتعليم و توجيه عام اللغة العربية وإدارة عزبة البرج التعليمية فى تقديم الدعم اللازم للمشاركة بتلك المسابقة، مؤكدة على حرص المحافظة الدائم على رعاية الموهبين وتعزيز المهارات لديهم وابرازها من خلال الاشتراك بالمسابقات التى تُطلقها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة على المستويين المحلى والدولى.



وأعلنت المحافظ عن إزالة ١٦ حالة تعدى على أملاك الدولة على مساحة ٧٤٣ متر مربع بنطاق مركز ومدينة الزرقا ، وذلك ضمن أعمال الموجة ٢١ والتى انطلقت أمس بمرحلتها الأولى لتستمر حتى ١٩ مايو المقبل.

واشارت إلى أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على اراضيها ، مؤكدة حرص المحافظة على تذليل اى عقبات لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة .

ووجهت" الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة اى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ترأست اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣، حيث جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام و مديرى مديريات التموين والزراعة والإصلاح الزراعى ورؤساء الوحدات المحلية و مباحث التموين ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واطلعت على آخر المستجدات بالمنظومة والكميات الموردة حتى الأمس والتى بلغت ٤٠٢.٢٩٧ طن من القمح ، كما تابعت السعة الاستيعابية للشون والهناجر البالغ عددها ٩ على مستوى المحافظه وذلك بعدد ٦ هناجر تابعة للبنك الزراعى بكفر سعد والتوفيقية والسلام وفارسكور والزرقا والسرو ،و ٣ شون لمطاحن شرق الدلتا بالسنانية والسادات ومضرب الزرقا.