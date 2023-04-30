الدوري الألماني.. فولفسبورج يهزم ماينز بثلاثية بمشاركة مرموش

حقق فريق فولفسبورج فوزا مهما على ضيفه ماينز، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب فوكسفاجن أرينا في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الألماني.

وأحرز ثلاثية فولفسبورج كل من جوناس ويند "هدفين" في الدقيقتين 5 و28، وسيباستيان بورنوا في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش مع فولفسبورج بديلا في الدقيقة 90، ومن المقرر أن يغادر الفريق في يونيو المقبل بعد انتهاء عقده.

وبهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني فيما تجمد رصيد ماينز عند 45 نقطة في المركز الثامن.