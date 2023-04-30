ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الألماني.. فولفسبورج يهزم ماينز بثلاثية بمشاركة مرموش

فولفسبورج
فولفسبورج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق فولفسبورج فوزا مهما على ضيفه ماينز، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب فوكسفاجن أرينا في إطار منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الألماني.

وأحرز ثلاثية فولفسبورج كل من جوناس ويند "هدفين" في الدقيقتين 5 و28، وسيباستيان بورنوا في الدقيقة 13.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري عمر مرموش مع فولفسبورج بديلا في الدقيقة 90، ومن المقرر أن يغادر الفريق في يونيو المقبل بعد انتهاء عقده.

وبهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده إلى 46 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني فيما تجمد رصيد ماينز عند 45 نقطة في المركز الثامن.

الدوري الألماني فولفسبورج ماينز عمر مرموش جوناس ويند