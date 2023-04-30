ارتياح داخل نادي السكة لعودة سيد عيسى لاستكمال مسيرته مع الإدارة.. صور

حرص مجلس إدارة نادي السكة الحديد على استقبال الدكتور سيد عيسي المدير الرياضي للنادي العائد من جديد لاستكمال مهام عمله بعد الفترة الأخيرة التى شهدت اعتذاره على منصب المدير الرياضى بالنادي.

ورحب أعضاء مجلس إدارة النادي بعودة الدكتور سيد عيسي لاستكمال مسيرته الناجحة مع النادي والفريق والمساهمة مع بقية مجلس الإدارة في عودة النادي العريق مرة اخرى للصعود للدورى الممتاز.

واستقبل مجلس الإدارة مساء اليوم الأحد الدكتور سيد عيسى بترحاب في حضور اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة أمير عزمى مجاهد.

وحرص الدكتور سيد عيسى على إهداء فريق الكرة طقم جديد كنوع من التحفيز للاعبين قبل استئناف مشوارهم نحو الصعود لدورى الأضواء والشهرة.

من جانبه أعرب الدكتور سيد عيسى عن سعادته الكبيرة للاستقبال المميز من قبل مجلس الإدارة واللاعبين وما لمسه من فرحة في عيون الجميع بعد عودته مرة أخرى لاستكمال مشواره مع النادي مؤكدا أن فريق السكة الحديد كيان محترم وقادر على دعم الإدارة للعودة للدورى الممتاز.