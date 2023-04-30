وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية تعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، وبعض مديري الإدارات الداخلية، اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، لبحث بعض الأمور المستجدة.

وحضر الإجتماع الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومدير مكتب وكيل الوزارة، ومديرى إدارات الرياضة، والشباب والبرلمان والتعليم المدني وشئون المجالس، والمركز الإعلامى، و مديري الإدارات الفرعية.

ورحبت «عثمان» وكيل الوزارة فى البداية بمديرى الإدارات الفرعية، وهنأتهم بمناسبة العودة من أجازة عيد الفطر المبارك، وتناولت خلال حديثها مع كل مدير إدارة على حده، وما تم تنفيذه من نشاط خلال شهر رمضان المبارك، من دورات رمضانية وأمسيات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وخلافه بكل إدارة فرعية وشكرت البعض منهم، وعقبت على سلبيات البعض الآخر على مستوى التنفيذ للنشاط داخل الإدارة.

وأثنت على نجاح زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعض الهيئات الشبابية بالدقهلية، وبالأخص إدارة شباب دكرنس ومديرة مركز شباب ميت طريف، واكدت أن نجاح اى منظومة ياتى فى إطار التعاون وروح الفريق ولا ينسب اى نجاح لفرد بل للمؤسسة ككل، مشددة على الأخذ في الإعتبار مبدأ الثواب والعقاب.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين المسئولين الإعلاميين بكل إدارة فرعية، مع المسئولين عن صفحات مراكز الشباب الرسمية وأن تكون هناك ديباجة واحدة، بالتعاون مع مديرى الإدارات الفرعية، كما أشارت على مدير المركز الإعلامي بعمل حصر لتكريم الذين شاركوا في التغطية الإعلامية لمبادرة العيد احلى بمراكز الشباب على مستوى مراكز الشباب والإدارات الفرعية، وسيكون هناك تقييم بناءاً على هذه المشاركه لكل إدارة فرعية.

وأكدت على التعاون مع الكيانات الشبابية، الموجودة بمحافظة الدقهلية والتى تندرج تحت وزارة الشباب والرياضة، وأن المديرية بصدد التجهيز مع هذه الكيانات الشبابية لعمل حدث رياضي بمشاركة الإدارات الداخلية والفرعية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويدعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على مستوى المحافظة.

وتحدث الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب عن بعض النصائح للسادة الزملاء فى مجال العمل الإداري، وأكد فى كلمته أن الطموح مشروع على مستوى مديرى الإدارات الفرعية، ولكنه لاحظ وقوع البعض فى نفس الخطأ من نفس الأشخاص بالرغم من النصح والإرشاد، وأكد أن لجان تيسير الأعمال في بعض الهيئات الشبابية استطاعت أن تقوم بمشروعات استثمارية، كما أنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجالس الإدارات المتقاعسة عن العمل.

وأكد “ربيع” على أهمية موضوع الإستثمار وأنه سوف يوضع موضوع الإستثمار من ضمن بنود التقييم بكل إدارة، وسوف تشهد المرحلة القادمة تطور كبير فى موضوع الاستثمار، واستغلال المساحات الموجودة بمراكز الشباب لإقامة مشروعات استثمارية تعود بعائد مادى على هذه المراكز، لأن الغالبية لا تعى موضوع الإستثمار بشكل جيد، وأن الإتجاه العام للوزارة والدولة يصب في موضوع الاستثمار.

وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب الحوار مع مديري الإدارات الفرعية لطرح القضايا والموضوعات التي تواجه منظومة الشباب والرياضة بكل إدارة، وتوضيح الرؤى حولها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة من خلال هذا الطرح الاستعداد لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية، مؤكده على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، مع الدعم الكامل لمديرى الإدارات الفرعية لإنجاح منظومة العمل بالشباب والرياضة على مستوى محافظة الدقهلية.

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