تعرف على خدمات التوثيق الإلكترونية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة العدل خدمات التوثيق الإلكترونية عبر بوابة مصر الرقمية، والتي يمكن من خلالها إنهاء الإجراءات الأولية وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد ليستلم في سهولة ويسر، ويمكنك الدخول على بوابة مصر الرقمية عن طريق الرابط التالي:

.www.digital.gov.eg

وتتضمن صفحة خدمات التوثيق الإلكتروني في بوابة مصر الرقمية عدة خدمات:-

- الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة " وهي خدمة تمكن مستخدميها من من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة توكيلات أو إقرارات أو غيرها"، وذلك من خلال كتابة أسم فرع التوثيق المستخرج منه المحرر، وبيانات ذلك المحرر حرف، رقم، سنة.

- تحرير التوكيلات " عام قضايا، عام رسمي، رسمي شامل بنوك + عام، توكيل في الأمور الزوجية، إدارة سيارة، بيع سيارة، توثيق عقد بيع سيارة"، وذلك من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل، وإختيار نوع التوكيل من قائمة عنوان الديباجة وعرض التوكيل الذي سيتم استلامه، ثم يتم تحديد موعد إستلام المحرر مع سداد الرسم المحدد للخدمة من خلال الطرق المتاحة كارت فيزا، شبكة شركات التحصيل.

- تحرير الإقرارات " إقرار بالشطب، إقرار بعدم وجود تعديلات علي البيانات المساحية، إقرار رسمي، إقرار تصحيح محرر موثق"، وهي خدمة تمكنك من تحرير إقرارات الشطب، وانقضاء الدين، وشطب الرهن الرسمي أو الحيازي، أو بقبض الثمن، أو شطب حق الامتياز، وذلك من خلال إدخال بيانات طرف أول، كما يمكنك إدخال بيانات طرف أول أخر، وكتابة الإقرار المراد إصداره والمبلغ المالي إن وجد في الخانتين المحددتين، واختيار مكان استلام الإقرار وسداد الرسم المقرر، ثم تحديد موعد ومكان إستلام المحرر، وسداد الرسم المحدد للخدمة من خلال الطرق المتاحة كارت فيزا، شبكة شركات التحصيل.

- اكتب محررك "هي خدمة تمكن المستخدم من كتابة توكيله بنفسه، وذلك بإدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه من القوائم، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته كطرف أول، كما يمكنه إدخال طرف أول أخر ويختار من قائمة عنوان الديباجة، ثم يتم تحديد مكان وموعد استلام المحرر وسداد الرسم المحدد للخدمة من خلال الطرق المتاحة كارت الفيزا، شبكة شركات التحصيل.