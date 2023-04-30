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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد فايز فرحات: الأحزاب ليست الفاعل الوحيد في الحياة السياسية

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات
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قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس فقط لخدمة الأحزاب السياسية، حتى إذا كان يسعى لتفعيل دورها وأن يوفر لها فرصة كبيرة في الحياة السياسية.


وتابع خلال  استضافته  في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يتعامل في الأساس مع مستوى من التعقيد وصل له المجتمع المصري، جعل من الأحزاب السياسية فاعلا مهما لكنها ليست الفاعل الوحيد، حيث أصبح هناك فاعلين آخرين بجانب الأحزاب مثل المجتمع المدني والنقابات.

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