محمد فايز فرحات: الأحزاب ليست الفاعل الوحيد في الحياة السياسية

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس فقط لخدمة الأحزاب السياسية، حتى إذا كان يسعى لتفعيل دورها وأن يوفر لها فرصة كبيرة في الحياة السياسية.



وتابع خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يتعامل في الأساس مع مستوى من التعقيد وصل له المجتمع المصري، جعل من الأحزاب السياسية فاعلا مهما لكنها ليست الفاعل الوحيد، حيث أصبح هناك فاعلين آخرين بجانب الأحزاب مثل المجتمع المدني والنقابات.