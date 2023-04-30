الموت يفجع الفنانة اللبنانية مايا نصري

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا نصري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدتها، حيث قامت بنشر صورة للرحلة وعلقت قائلة: "ماما راحت عالسما.. بحبك يا ماما.. رح اشتاقلك"، ولم تعلن موعد تشييع الجنازة أو موعد إقامة العزاء.

الجدير بالذكر أن مايا نصري شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية في لبنان، عملت لبعض الوقت كعارضة أزياء، وفي عام 1996 عملت كمذيعة في التلفزيون الوطني اللبناني. أحبت التحول للغناء، لذا شاركت في عام 1999 في البرنامج التلفزيوني (كأس النجوم) عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد، وغنت أشهر أغانيها، واستطاعت حصد ثلاثة كؤوس (كأس الفنانة، كأس الجمهور، كأس الكؤوس عن فئة الطرب)، ومن ذلك الوقت تحولت للغناء مع مشاركات متقطعة في مجال التمثيل.