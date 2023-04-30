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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الوطني الفلسطيني يحذّر أعضائه من المشاركة بما يسمى "مؤتمر فلسطيني أوروبا"

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حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من مشاركة أي عضو من أعضاء المجلس في ما يسمى "مؤتمر فلسطيني أوروبا" تحت شعار "العودة" المنوي عقده في مدينة "مالمو" السويدية.
وأضاف فتوح أن هذا المؤتمر يأتي بدعوة مشبوهة وبعيدا عن الشرعية الفلسطينية التي تجسدت طوال سنوات النضال الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن كل من يشارك فيه سيطبق عليه الباب الثامن من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، السلطة العليا للمنظمة، الذي ينص على إسقاط العضوية الواردة في المواد التالية (73، 74، 75، 76، 77، 78، 79).

التحرير الفلسطينية اسقاط العضوية المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اللائحة الداخلية للمجلس