المجلس الوطني الفلسطيني يحذّر أعضائه من المشاركة بما يسمى "مؤتمر فلسطيني أوروبا"

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من مشاركة أي عضو من أعضاء المجلس في ما يسمى "مؤتمر فلسطيني أوروبا" تحت شعار "العودة" المنوي عقده في مدينة "مالمو" السويدية.

وأضاف فتوح أن هذا المؤتمر يأتي بدعوة مشبوهة وبعيدا عن الشرعية الفلسطينية التي تجسدت طوال سنوات النضال الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن كل من يشارك فيه سيطبق عليه الباب الثامن من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، السلطة العليا للمنظمة، الذي ينص على إسقاط العضوية الواردة في المواد التالية (73، 74، 75، 76، 77، 78، 79).