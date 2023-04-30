وزير الرياضة يهنئ محمد عفيفي بتتويجه بفضية بطولة كأس العالم للجمباز

قدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بفضية جهاز المتوازي في بطولة كأس العالم "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل الجاري.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالظهور المميز لمنتخب مصر للجمباز الفني في البطولة، وثمن وزير الرياضة الإنجازات المتتالية التى يحققها أبطال مصر فى رياضة الجمباز على مستوى مختلف البطولات الدولية التى يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزًا بها.

وحصد «عفيفي» الميدالية الفضية بعد حصوله على مجموع نقاط 14.066.

جدير بالذكر ان البطولة ان البطولة هي احدي البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ ويشارك فيها 40 دولة وهي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.