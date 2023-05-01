تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الإثنين 1 مايو 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٣٩ ص

الشروق ٥:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٣٢ م

صلاة العِشاء ٧:٥٦ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٤١ ص

الشروق ٥:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٣٩ م

صلاة العِشاء ٨:٠٤ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٤٨ ص

الشروق ٥:١٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٩ م

صلاة العِشاء ٧:٥٠ م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص

الشروق ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٢ م

صلاة العَصر ٣:٤٨ م

صلاة المَغرب ٦:٥٣ م

صلاة العِشاء ٨:١١ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٣:٤٢ ص

الشروق ٥:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٢٨ م

صلاة المَغرب ٦:٣١ م

صلاة العِشاء ٧:٥٤ م

إسماعيلية

صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص

الشروق ٥:٠٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص

صلاة العَصر ٣:٢٦ م

صلاة المَغرب ٦:٢٨ م

صلاة العِشاء ٧:٥٣ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص

الشروق ٥:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص

صلاة العَصر ٣:١٣ م

صلاة المَغرب ٦:١٦ م

صلاة العِشاء ٧:٣٨ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٣:٤٦ ص

الشروق ٥:١٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٣:٢١ م

صلاة المَغرب ٦:٢٤ م

صلاة العِشاء ٧:٤٥ م

السويس

صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص

الشروق ٥:٠٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص

صلاة العَصر ٣:٢٤ م

صلاة المَغرب ٦:٢٦ م

صلاة العِشاء ٧:٥٠ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٣:٣٦ ص

الشروق ٥:١١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٣٢ م

صلاة العِشاء ٧:٥٨ م

طنطا

صلاة الفجْر ٣:٣٨ ص

الشروق ٥:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٣٤ م

صلاة العِشاء ٧:٥٩ م