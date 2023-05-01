تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الإثنين 1 مايو 2023.
القاهرة
صلاة الفجْر ٣:٣٩ ص
الشروق ٥:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٣٢ م
صلاة العِشاء ٧:٥٦ م
الإسكندرية
صلاة الفجْر ٣:٤١ ص
الشروق ٥:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:٣٩ م
صلاة العِشاء ٨:٠٤ م
أسيوط
صلاة الفجْر ٣:٤٨ ص
الشروق ٥:١٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:٢٩ م
صلاة العِشاء ٧:٥٠ م
أسوان
صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص
الشروق ٥:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٢ م
صلاة العَصر ٣:٤٨ م
صلاة المَغرب ٦:٥٣ م
صلاة العِشاء ٨:١١ م
بني سويف
صلاة الفجْر ٣:٤٢ ص
الشروق ٥:١٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٨ م
صلاة المَغرب ٦:٣١ م
صلاة العِشاء ٧:٥٤ م
إسماعيلية
صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص
الشروق ٥:٠٩ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٨ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:٢٨ م
صلاة العِشاء ٧:٥٣ م
شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٣:٣٣ ص
الشروق ٥:٠٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٠ ص
صلاة العَصر ٣:١٣ م
صلاة المَغرب ٦:١٦ م
صلاة العِشاء ٧:٣٨ م
سوهاج
صلاة الفجْر ٣:٤٦ ص
الشروق ٥:١٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص
صلاة العَصر ٣:٢١ م
صلاة المَغرب ٦:٢٤ م
صلاة العِشاء ٧:٤٥ م
السويس
صلاة الفجْر ٣:٣٤ ص
الشروق ٥:٠٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٣:٢٤ م
صلاة المَغرب ٦:٢٦ م
صلاة العِشاء ٧:٥٠ م
المنصورة
صلاة الفجْر ٣:٣٦ ص
الشروق ٥:١١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص
صلاة العَصر ٣:٣٠ م
صلاة المَغرب ٦:٣٢ م
صلاة العِشاء ٧:٥٨ م
طنطا
صلاة الفجْر ٣:٣٨ ص
الشروق ٥:١٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٣١ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٥٩ م