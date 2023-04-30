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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

زاهي حواس يطالب المتحدة بإنتاج فيلم كليوباترا بالإنجليزية وعرضه على "ديسكفري"

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات
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ثمن الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فيلما عن الملكة كليوباترا لتوثيق الحقائق، والرد على أكاذيب الغرب حول الملكة المقدونية التي حكمت مصر.
وقال حواس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"، إن فيلم المتحدة يجب أن يعرض على العالم كله، وأن يتناول سيرة والدها وأخوها.
وأردف: "لازم الفيلم يتعمل باللغة الإنجليزية ونتعاقد مع قنوات عالمية مثل ديسكفري لعرضه".
وأشار إلى أن طالب في الثانوية عمره 15 سنة عمل فيلم على حسابه للرد على فيلم نتفليكس عن كليوباترا، وسيتم نشره  يوم 10 مايو على موقع اليوتيوب، ضد فيلم نتفليكس.

الدكتور زاهي حواس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كليوباترا