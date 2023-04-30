المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني سابقة في التاريخ المصري

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني بهذا التصور ليس له سابقة في التاريخ المصري، لافتا أن الحوار الوطني عندما كان يدور حول أزمة أو مشكلة أو موقف معين كان محدد الملامح.

وأضاف «فوزي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، أن الحوار الوطني الحالي هو حوار لترتيب أولويات بلد كبير بحجم مصر، وفهم الناس الواقع من خلال ما تجيش به الصدور للوصول لمساحات مشتركة والتي هي عنوان والحوار في النهاية.

وأشار إلى أنه يجب التفرقة بين الجلسة الافتتاحية والجلسات التي ستعقد بشكل منتظم ومستمر، في الجلسة الافتتاحية ستكون الأعداد كبيرة، لكن في الجلسات المتخصصة، إذ سيعقد يوم الأحد من كل أسبوع ثابت لمناقشة قضايا المحور السياسي، وسيعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمناقشة قضايا المحور الاقتصادي، وسيعقد يوم الخميس ثابت من كل أسبوع لمناقشة المحور المجتمعي.