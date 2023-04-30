علي الدين هلال: إحساس الشباب بعدم جدوى الأحزاب "مؤشر خطير" في الحياة السياسية

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن شعور بعض الشباب بعدم جدوى الأحزاب السياسية يرجع إلى أنهم شكلوا وجهة نظرهم نتيجة متابعة الحياة السياسية المصرية، ولا ألومهم في هذا، فلم يروا في الإعلام سابقا أن الأحزاب لها دور، لكن هذا يعتبر مؤشرا خطيرا على وضع خاطئ في الحياة السياسية المصرية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأحزاب في كل الدول الديمقراطية هي الهيئة الوحيدة التي يحق لها دستوريا المنافسة على السلطة بشكل سلمي عبر الانتخابات، فهي الوحيدة التي لها الحق في ترشيح رؤساء الحكومات أو رؤساء الجمهوريات.

وأوضح أننا في مصر حاليا في وضع انتقالي تواجه فيه الأحزاب تديا كبيرا يحد من حركة الأحزاب، ويمكننا القول بوضوح أن الحوار الوطني يعيد تعريف السياسة في مصر من جديد، ويعيد رسم الخريطة السياسية ويعيد تعريف أدوار الفاعلين السياسيين، وتعطي لكل القوى السياسية الفرصة لتعبر عن نفسها، في إطار الدستور.