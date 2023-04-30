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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يسقط أمام مارومو جالانتس ويودع الكونفدرالية من ربع النهائي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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ودع فريق بيراميدز بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الهزيمة من مضيفه مارومو جالانتس الجنوب أفريقي بهدف دون رد مساء اليوم الأحد في إياب الدور ربع النهائي. 

وكان بيراميدز تعادل بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد الدفاع الجوي ليودع الفريق السماوي البطولة مبكرا. 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة مارومو جالانتس في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي -  أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - وليد الكرتي.

خط الهجوم: رمضان صبحي ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.

 

بيراميدز ومارومو جالانتس كأس الكونفدرالية الأفريقية جايمي باتشيكو