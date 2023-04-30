تفاصيل ارتفاع أسعار السلع التموينية لأول مرة من 4 سنوات

كشف رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة منذ نحو 4 سنوات، موضحا أن هناك 32 سلعة تموينية توزع على بطاقات التموين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين تضخ 4 آلاف طن سكر يوميًا و3 آلاف طن زيت بشكل يومي وألف طن أرز.

واستطرد أن هناك 36 مليون مواطن مستفيد من الحصول على 100 جنيه التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى شهر يونيو المقبل، موجودين على 9 ملايين بطاقة.

وأكد رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، أن مصر تطحن 26 ألف يوميًا لإنتاج 270 مليون رغيف يحصل عليها المواطن بالسعر المدعم.

واختتم رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، حديثه مشيرا لأسباب ارتفاع السلع التموينية، مرجعا ذلك إلى الزيادة عالميًا خاصة في الزيت.